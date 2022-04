30. Spieltag : „Die ganze Woche heiß“: Köln gewinnt Derby in Gladbach

„Die ganze Woche heiß“: Köln gewinnt Derby in Gladbach

Mönchengladbach Der 1. FC Köln dominiert das Derby bei Borussia Mönchengladbach. Noch vor der Pause scheint die Partie entschieden. Die Fans des FC träumen längst von der Teilnahme am Europapokal.

Die enttäuschten Gladbacher Profis traten den schweren Gang zu den eigenen Fans an, als auf der anderen Seite des Borussia-Parks die große Kölner Party startete.

Jubelnde Kölner

Die Gladbacher mussten auf den zuletzt wieder torgefährlichen Marcus Thuram (muskuläre Probleme) verzichten, für ihn rückte Jonas Hofmann wieder in die Startelf. Auf der linken Seite sollte Geburtstagskind Ramy Bensebaini für Gefahr sorgen.

Gefährlich wurden aber zunächst nur die Kölner, die mit Salih Özcan und Dejan Ljubic in der Startelf begannen. Beide hatten nach ihren Einwechslungen im Spiel gegen Mainz großen Anteil am Sieg. Mit dem ersten Angriff über die linke Seite brachte Kainz Mittelstürmer Modeste ins Spiel, der aus kurzer Distanz mit seinem 60. Bundesligator für den FC das 1:0 erzielte. Es war bereits der vierte Treffer gegen Gladbach von Modeste, der am Donnerstag 34 Jahre alt wurde.