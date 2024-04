Trotz DAZN-Bankbürgschaft DFL zum TV-Rechte-Streit: Kein Neustart

DAZN hatte am ersten Tag des Wettbietens nicht den Zuschlag bekommen, trotz des „finanziell überlegenen Angebots“, wie es in einem Brief des Unternehmens an die 36 Profivereine hieß. Sky erhielt dem Vernehmen nach den Zuschlag, will sich dazu aber nicht äußern. Auch die DFL bestätigt den Zuschlag für Sky nicht. Liga und DAZN hatten sich in der Vorwoche in Briefen an die Proficlubs gegenseitig Vorwürfe gemacht.