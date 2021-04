Bundesliga : DFL verschiebt Hertha-Spiel gegen Mainz wegen Quarantäne

Nach dem vierten Corona-Fall muss das Team von Hertha BSC in eine 14-tägige Quarantäne. Foto: Andreas Gora/dpa

Frankfurt/Main Als erster Bundesligist muss Hertha BSC in dieser Saison nach vier Corona-Fällen das komplette Team in häusliche Quarantäne schicken. Drei Spiele müssen in den Mai verlegt werden.

Die Deutsche Fußball Liga hat das kommende Bundesliga-Spiel von Hertha BSC wegen der Corona-Quarantäne des Hauptstadt-Clubs abgesagt.

Die Partie der Berliner beim FSV Mainz 05 werde nicht wie geplant am Sonntag stattfinden, ein neuer Termin stehe noch nicht fest, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei „Bild live“.

Pal Dardai wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild POOL/dpa

Vierter Corona-Fall bei Hertha BSC: Marvin Plattenhardt wurde ebenfalls positiv getestet. Foto: Andreas Gora/dpa