Anhaltende Fanproteste DFL-Präsidium berät über Investoren-Deal

Martin Kind, der Mehrheitsgesellschafter von Hannover 96, der bei der Anbahnung auf der Mitgliederversammlung am 11. Dezember des Vorjahres eine Hauptrolle spielte, glaubt nicht mehr an einen erfolgreichen Abschluss der laufenden Verhandlungen mit einem strategischen Partner. „Die werden alle abspringen“, prophezeite Kind in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview im „Sportclub“ des NDR.