Deutsche Fußball Liga : DFL muss Nachfolger für Topmanager suchen: Seifert geht 2022

Frankfurt/Main Christian Seifert hielt mit großen Anstrengungen und kühlem Kopf den Spielbetrieb der Fußball-Bundesligen in Corona-Zeiten aufrecht. Mitte 2022 wird der Topmanager die Deutsche Fußball Liga verlassen. Die Nachfolgersuche wird keine einfache.

Der Geschäftsführer der Dachorganisation der 36 Proficlubs wird seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der 51-Jährige erklärte. „Dies sind anspruchsvolle Zeiten, die danach verlangen, Klarheit und Verlässlichkeit zu schaffen. Das gilt für die DFL als Ganzes und auch für meine beruflichen Ambitionen. Deshalb habe ich Herrn Peter Peters als Aufsichtsratsvorsitzenden darüber informiert, dass ich die DFL nach Ablauf meines Vertrages im Juni 2022 verlassen werde“, teilte Seifert in einer persönlichen Erklärung mit.

Der Wechsel an der Spitze der Dachorganisation des deutschen Profifußballs bedeute einen Einschnitt, bestätigte Peters: „Christian Seifert hat in mehr als 15 Jahren herausragende Arbeit geleistet und damit wesentlich zum Erfolg von Bundesliga und 2. Bundesliga beigetragen.“

Seifert, zuvor Vorstandsvorsitzender der KarstadtQuelle New Media AG, kam 2005 zur DFL und hatte in seiner Amtszeit beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Die Vermarktung der TV-Rechte stieg in seiner Amtszeit von 400 Millionen Euro pro Saison auf mehr als eine Milliarde Euro. In der Corona-Krise gelang es, dass die Bundesligen als erste der großen Sportligen weltweit mit einem DFL-Hygienekonzept den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnten.