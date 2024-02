Fußball DFL-Geschäftsführer Merkel: Diskutieren über neue Abstimmung

In den beiden Zweitligaspielen in Hannover und Berlin sowie dem Bundesligaspiel in Köln protestierten Fans am Freitagabend erneut gegen einen Investoren-Einstieg, die Partie zwischen Hannover 96 und der SpVgg Greuther Fürth stand kurz vor dem Abbruch. Merkel sagte, Proteste dürften auch mal laut sein. Bei der DFL und den Clubs werde niemand einen Spielabbruch leichtfertig hinnehmen. Ausschließen könne er einen Abbruch nicht.