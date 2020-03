Bundesliga : DFL-Beratungen über Spieltag-Absage und Saison-Verlängerung

Düsseldorf Nach übereinstimmenden Medienberichten berät die Deutsche Fußball Liga (DFL) über eine sofortige Einstellung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Dies haben die „Rheinische Post“ und die „Sportschau“ erfahren. Damit könnte schon der aktuelle Spieltag, der ohnehin komplett ohne Fans in den Stadien stattfinden sollte, ausfallen. Die Sportschau schreibt außerdem, dass die DFL intensiv mit den Clubs über die Möglichkeit berate, die Bundesliga-Saison bis zum 30. Juni 2020 spielen zu lassen.

Der Hintergrund für diese Verhandlungen: Ende Juni enden viele Verträge der Profis in der 1. und 2. Bundesliga. Sollte es so kommen, wäre die Verschiebung der Fußball-Euromeisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) die unausweichliche Konsequenz. Bei der Europäischen Fußball-Union UEFA wird nach Sportschau-Informationen „zeitgleich über eine Verlegung der Europameisterschaft in das Jahr 2021 verhandelt.“