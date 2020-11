Fehlende TV-Einnahmen : DFL berät über Verkauf von Anteilen an Finanz-Investoren

Berlin Die Fußball-Bundesliga leidet unter sinkenden Einnahmen aus der TV-Vermarktung. Das heizt den Streit um die Verteilung zusätzlich an. Neues Geld könnte ein Modell nach italienischem Vorbild bringen, das 1,7 Milliarden Euro einbringt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will DFL-Boss Christian Seifert über Gespräche mit Finanz-Investoren berichten. Dabei geht es um den Verkauf von Anteilen an der DFL-Tochtergesellschaft Bundesliga International GmbH.

Das ist nach dpa-Informationen inzwischen geschehen, Seifert hat verschiedene Optionen geprüft und will einen Tag nach der DFL-Präsidiumssitzung am Sonntag alle Clubvertreter informieren. Nach Angaben der Agentur Bloomberg gibt es sogar schon mit Advent International und BC Partners ernsthafte Interessenten.

Die italienische Serie A ist schon weiter. Sie hat den Weg für den Verkauf eines 10-Prozent-Anteils an der Gesellschaft für ihre Medienrechte frei gemacht und erhält dafür 1,7 Milliarden Euro. Der entscheidende Unterschied zum Bundesliga-Modell ist jedoch, dass es in Italien um alle Medien-Rechte geht.

Da kommt ein „großes Interesse von Investoren an der DFL und ihren Geschäftsfeldern“, wie Seifert es im „Handelsblatt“ nannte, gerade recht. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf von maximal 30 Prozent der Anteile an Bundesliga International könnten auch Investitionen in ein ehrgeiziges Projekt getätigt werden: Es gibt die Idee einer App, mit der die deutsche Liga in einigen Märkten die bewegten Bilder direkt vermarkten könnte.