Corona-Krise : DFL: Bei Positiv-Test liegt Quarantäne nicht bei uns

Berlin Im Fall eines positiven Corona-Tests nach einem möglichen Bundesliga-Neustart sieht sich die Deutsche Fußball Liga nicht in der Entscheidungsverantwortung.

„Dann würde das, wie in jedem Fall, erst mal an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert dem Sender Sky Sport News. Es liege nicht an der DFL zu entscheiden, „ob hinterher ein Spieler oder eine Mannschaft in Quarantäne geht“.