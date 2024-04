Bundesliga DFL-Auktionsstopp: Was das für Clubs und Fans bedeutet

Das Vertrauensverhältnis ist erschüttert. Der Ton in dem Schreiben von DAZN und in der Stellungnahme der DFL macht deutlich, dass die Beziehung zerrüttet ist. Es ist schwer vorzustellen, dass DAZN mit der aktuellen DFL-Geschäftsführung und umgekehrt zusammenkommt. Dabei ist DAZN nach Sky der zweitgrößte TV-Geldgeber der Liga. Wahrscheinlich läuft es auf eine Klärung durch das Schiedsgericht hinaus, wie es in den Vereinbarungen vorgesehen ist. Wie lange das dauert, erscheint völlig offen.