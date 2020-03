Bei Fan-Beleidigungen : DFB-Vize Koch: Zuschauerausschlüsse das „letzte Mittel“

Frankfurt/Main DFB-Vizepräsident Rainer Koch hält im Fall von Fan-Beleidigungen Zuschauerausschlüsse in deutschen Stadien weiter für möglich.

„Sind Verein und Kurve nicht in der Lage, die Täter an ihrem Handeln zu hindern, bleibt in letzter Konsequenz als letztes Mittel nichts Anderes übrig, als den Block in Gänze zu schließen“, sagte Koch am Dienstag der „Legal Tribune Online“. Auch wenn dabei Unbeteiligte betroffen seien, habe der Schutz der Opfer Vorrang.