Wegen Fanvergehen bei Spielen : DFB verhängt Geldstrafen: VfB mit 14 250 Euro dabei

Frankfurt/Main Der VfB Stuttgart muss eine Geldstrafe in Höhe von 14.250 Euro bezahlen, weil Fans beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Union Berlin zahlreiche Rauchtöpfe gezündet haben.

Strafen auch für Karlsruhe und Regensburg

7500 Euro Geldstrafe muss der SV Babelsberg 03 berappen. Im DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig am 26. Oktober zündeten Babelsberger Zuschauer mindestens 31 pyrotechnische Gegenstände. Eine Strafe in Höhe von 1500 Euro wurde Zweitligist Karlsruher SC auferlegt, nachdem in der Begegnung bei Fortuna Düsseldorf am 23. Oktober aus dem Gästebereich mindestens vier Becher in Richtung Spielfeld geworfen wurden.