Bundesliga : DFB-Psychologe Hermann arbeitet wieder für Hoffenheim

Zuzenhausen Der langjährige Nationalmannschafts-Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann arbeitet künftig wieder für die TSG 1899 Hoffenheim.

Hermann wurde im Trainingslager des Bundesligisten am Tegernsee vorgestellt. „Die TSG war damals im Fußball ein Vorreiter beim Thema Sportpsychologie und hat seitdem viel vorangetrieben. Jetzt wieder mit dem Team und jedem einzelnen Spieler in den Austausch zu kommen und zu arbeiten, darauf bin ich sehr gespannt“, sagte er in einer Clubmitteilung. Sein Kollege Jan Mayer war kürzlich in die Geschäftsführung der Hoffenheimer aufgestiegen und kümmert sich nun um die Felder Wissenschaft, Innovation und Unternehmensentwicklung.