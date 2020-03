Verfahrene Situation : DFB geht auf Fans zu - Experten-Kritik an Kollektivstrafen

DFB geht auf Fans zu - Experten-Kritik an Kollektivstrafen

Frankfurt/Main Der DFB macht einen ersten Schritt auf die erbosten Fans zu - und spricht von einem „klaren Nein“ bei der Frage, ob der Verband wieder vermehrt auf die Kollektivstrafe setzt.

Zumindest ein erster Schritt soll dem Deutschen Fußball-Bund zufolge noch „vor dem kommenden Bundesliga-Wochenende“ gemacht werden. Bei einem Treffen mit der AG Fankulturen soll der „konstruktive Dialog“ auch „in dieser emotionalen Thematik“ aufgenommen werden. Dabei wolle der Verband auch in einen Diskurs starten, „welche Formen - auch der überspitzten - Kritik gangbar sind und wo eine rote Linie verläuft“. In der AG Fankulturen sitzen Vertreter des DFB und der Deutschen Fußball Liga sowie von verschiedenen Fan-Organisationen.

In den vergangenen Tagen hatte es in verschiedenen Stadien beleidigende Sprechchöre und Plakate gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp und den DFB gegeben, mit denen Anhänger gegen Kollektivstrafen protestierten. Die Begegnungen Union Berlin gegen VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München standen nach Spielunterbrechungen kurz vor dem Abbruch. Das DFB-Sportgericht hatte zuvor Anhänger von Borussia Dortmund wegen eines Plakats mit Hopp im Fadenkreuz zu einer Stadionsperre für zwei Jahre in Hoffenheim verurteilt - mit dem Widerruf der Bewährungsstrafe wurde die eigentlich ausgesetzte Kollektivstrafe angewendet.