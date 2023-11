Fußball DFB ermittelt nach Vorfällen in Augsburg, Bochum und Hamburg

Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt nach den Vorfällen am Wochenende in den Stadien von Augsburg, Bochum und St. Pauli. Der DFB bestätigte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, „dass der DFB-Kontrollausschuss in der neuen Woche in allen drei genannten Fällen Ermittlungen einleiten und die Vorgänge untersuchen wird“.