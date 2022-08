Bundesliga : DFB-Bundesgericht verhandelt Berufung des 1. FC Köln

Frankfurt/Main Das DFB-Bundesgericht verhandelt am 1. September (13.00 Uhr) die Berufung des 1. FC Köln zu einem Urteil zu Zuschauervorkommnisse beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am 7. Mai.

Über die Berufungen des 1. FC Köln gegen drei weitere Urteile des DFB-Sportgerichts wegen Zuschauervorkommnissen während der Spiele beim 1. FC Union Berlin am 1. April (60.000 Euro Geldstrafe), gegen den FSV Mainz 05 am 9. April (18.000 Euro) und beim VfB Stuttgart am 14. Mai (117.200 Euro) wird das DFB-Bundesgericht nach Auskunft seines Vorsitzenden zu späteren Zeitpunkten in schriftlichen Verfahren entscheiden, teilte der DFB weiter mit.