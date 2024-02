DFL-Investorensuche DFB-Boss Neuendorf: „Reputation des Fußballs gefährdet“

Neuendorf forderte die DFL in dem Prozess zur strikten Einhaltung der Statuten auf. „In meinen Augen ist die 50+1-Regel eine zentrale sportpolitische Norm des Fußballs in unserem Land. Die 50+1-Regel ist die Garantie dafür, dass die Bundesliga nicht zu einem Spielball der Investoren wird und der Garant für die Akzeptanz unseres Sports in der Gesellschaft. Und das ist mehr wert als jeder noch so potente Geldgeber“, sagte der 62-Jährige und ergänzte: „Wir alle wollen den Fußball weiterentwickeln - auch wirtschaftlich. Aber das muss mit Augenmaß geschehen.“