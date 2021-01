Corona-Pandemie : DFB-Arzt Meyer: Gesunde Fußballer in letzter Impfgruppe

DFB-Arzt Meyer: Gesunde Fußballer in letzter Impfgruppe

Berlin Nationalmannschafts-Arzt Tim Meyer sieht Impfungen von Bundesligaprofis gegen das Coronavirus derzeit nicht als dringlich an.

In einem Interview des Deutschlandfunks sagte der Mediziner, die bestehenden Hygienekonzepte reichten aus, um vernünftig Fußball zu spielen. Die Impfstrategie sei klar geregelt, es gebe priorisierte Gruppen. „Da sind gesunde junge Fußballspieler in der allerletzten Gruppe“, sagte Meyer. Der 53-Jährige hatte im vorigen Frühjahr mit der Entwicklung eines Hygienekonzeptes für die Deutsche Fußball Liga maßgeblichen Anteil daran, dass die Saison in der Bundesliga und 2. Liga nach einer coronabedingten Pause noch beendet werden konnte.