34. Spieltag Desolate Bochumer in Relegation - „Haben heute versagt“

Durch die Klatsche bei starken Bremern und dem parallelen Last-Minute-Sieg des 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg rutschten die Bochumer am 34. Spieltag doch noch auf Platz 16 ab und müssen damit in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Fortuna Düsseldorf. Abgestiegen ist der VfL Bochum also noch nicht, doch mit einer Leistung wie in Bremen wird es das Team von Interimstrainer Heiko Butscher gegen Düsseldorf sehr schwer haben. Am Donnerstag hat der VfL zunächst Heimrecht, vier Tage später geht es dann in Düsseldorf endgültig um alles.