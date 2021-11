13. Spieltag : Derby-Sieg vor 50.000 Fans: Köln schlägt Gladbach

Köln Frenetischer Derby-Jubel auf ausverkauften Rängen: Im vielleicht letzten Bundesliga-Spiel für Monate vor Fans hat der 1. FC Köln einen seiner seltenen Derby-Erfolge gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert.

Der Österreicher Dejan Ljubicic (55.) mit seinem ersten Tor in der deutschen Bundesliga, Joker Mark Uth (77.), Ondrej Duda (78.) und der ebenfalls eingewechselte Sebastian Andersson (90.+3) schossen den höchsten Kölner Derby-Sieg seit 1996 (4:0) heraus. Jonas Hofmann (74.) hatte mit dem Ausgleich eine turbulente Schluss-Viertelstunde eingeleitet. Das Kölner Gesundheitsamt hatte die durchaus umstrittene Kulisse von 50.000 Fans zugelassen, sie mussten aber nach einer kurzfristigen Anordnung Masken am Platz tragen.

Die Zuschauer gingen leidenschaftlich mit. Neben der Emotion des Derbys dürften viele geahnt haben, dass sie möglicherweise zum letzten Mal für eine ganze Weile ins Stadion durften. Beide Teams lieferten zwar von Beginn an ein intensives Spiel, das aber auch hektisch und deshalb ein Stück weit zerfahren war.

Die erste wirklich gute Chance gab es erst in der 29. Minute, als Duda den Ball aus 18 Metern in die rechte Ecke schlenzte und Yann Sommer hielt. Noch näher kam der FC der Führung sechs Minuten später, als Sommer einen Kopfball von Modeste aus vier Metern zentraler Position reaktionsschnell auf die Latte lenkte. Die Gäste hatten in der 41. Minute ihre erste Großchance, doch auch Schwäbe hielt gut beim Schuss von Patrick Herrmann.