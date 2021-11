Bundesliga : Derby für Bobic kein „Ost-West-Duell“

Berlin Fredi Bobic arbeitet seit dem Sommer daran, bei Hertha BSC für Ruhe und Erfolg zu sorgen. Vor dem Derby gegen den zuletzt erfolgreicheren 1. FC Union sieht der Geschäftsführer die Eisernen nicht als Vorbild. Sein eigener Club sei aber lange „eher ungenießbar“ gewesen.

„Zur Nummer eins in der Stadt wird man nicht innerhalb einer Saison. Das ist einfach so, und das sehe ich ganz nüchtern und nicht mit der Hertha-Brille“, sagte der Geschäftsführer von Hertha BSC vor dem Hauptstadt-Duell in der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag (18.00 Uhr/Sky) in einem Interview von „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“.