4. Spieltag : Der Modeste-Effekt: BVB mit Zielspieler wieder auf Kurs

Dortmunds Anthony Modeste (l) setzt sich gegen Herthas Marc Oliver Kempf durch und erzielt per Kopf das 1:0. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin Er hat getroffen. Neuzugang Modeste beschert mit seinem Tordebüt dem BVB drei Punkte. Den Trainer freut's, die Mitspieler freut's. Doch die Dortmunder mussten schon wieder bangen um ihre Führung.

Anthony Modeste wusste, bei wem er sich ganz besonders zu bedanken hatte. Nach seinem Tordebüt im Trikot von Borussia Dortmund rannte der fast 1,90 Meter Sturm-Koloss auf Edin Terzic zu und sprang ihm in die Arme.

„Der Trainer hat gemerkt, dass ich die letzte Zeit so viel auf den Deckel bekommen habe, und der Trainer war immer hinter mir und hat mich immer unterstützt“, erklärte Modeste nach der Partie am Samstag im Berliner Olympiastadion beim Sender Sky.

Modeste als Matchwinner

Mit seinem Kopfballtreffer in der 32. Minute wurde der Neuzugang zum Matchwinner der Westfalen und unterstrich seinen Ruf als Hertha-Schreck mit dem achten Tor in der elften Begegnung mit dem Club aus Charlottenburg. „Wir sind uns sicher, dass es das erste von ganz vielen war“, sagte Terzic und kommentierte den gemeinsamen Jubel mit einem Lächeln: „Ich habe eine Szene im Kopf, da rennt er auf den Trainer zu und fängt an zu tanzen. Das hat er heute Gott sei Dank bleiben lassen.“