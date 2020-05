29. Spieltag : Der Labbadia-Effekt: Hertha setzt Serie fort

Berlin Die einstigen Abstiegskämpfer von Hertha BSC werden zu Europacup-Kandidaten. Die Berliner feiern den nächsten Erfolg unter ihrem neuen Trainer Bruno Labbadia. Ein Zittersieg, aber ein Sieg. Auch weil Labbadias Personalentscheidungen stechen.

3:0 in Hoffenheim, 4:0 im Stadtderby gegen Union, 2:2 in Leipzig und nun das 2:0 gegen Augsburg. Platz neun in der Tabelle der Fußball-Bundesliga für die Mannschaft, die in Labbadia bereits den vierten Trainer in dieser Saison hat. Nach dem Chaoswochen und dem Kampf gegen den Abstieg können sich die Berliner wohl neue Ziele setzen. Nur noch vier Punkte sind es auf Rang sechs, der eine Teilnahme an der Europa League bedeuten würde. „Vier Punkte - da ist noch einiges möglich“, betonte Hertha-Profi Maximilian Mittelstädt.