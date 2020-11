Statistik und Personal : Der 9. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Der 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen eröffnet. Die weiteren Partien im Überblick:

BESONDERES: Awoniyi, der einen Treffer beim jüngsten 2:1-Sieg der Eisernen in Köln erzielte, ist schon der elfte unterschiedliche Torschütze der Berliner in der laufenden Saison.

SITUATION: Für Leipzig ein Pflichtsieg und ein vom Papier her einfacher Auftakt vor den entscheidenden Spielen in der Champions League und bei den Bayern. Bielefeld kommt mit sechs Niederlagen nacheinander.

STATISTIK: Beide Clubs trafen erst zweimal aufeinander. In der Zweitliga-Saison 2015/16 gewann RB in Bielefeld durch ein Tor von Selke. Beim 1:1 im Rückspiel traf der heutige Kapitän Sabitzer.

BESONDERES: Seit dem Aufstieg in die Bundesliga hat Leipzig 16 Mal gegen Aufsteiger gespielt - und nie verloren. RB-Coach Nagelsmann trifft erstmals in seiner Laufbahn auf die Arminia.

STATISTIK: Die Rheinländer sind seit 18 Liga-Spielen sieglos und haben im April 1991 zum letzten Mal in Dortmund gewonnen (2:1). Seitdem gab es dort in 20 Gastspielen vier Remis und 16 Niederlagen.

BESONDERES: Dortmunds Trainer Favre hat nach 76 Bundesliga-Spielen in Dortmund schon 50 Siege auf dem Konto - kein BVB-Coach vor ihm erreichte diese Marke so schnell.

STATISTIK: Augsburg verlor in der Liga zu Hause nie gegen Freiburg, es gab drei Siege und fünf Remis. Freiburg hat gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen den FCA.

BESONDERES: Freiburg erzielte die meisten Liga-Tore in der Anfangsviertelstunde, der FCA die zweitmeisten in der Schlussviertelstunde.

STATISTIK: Die Münchner können eine ihrer Bestmarken einstellen, wenn sie zum 65. Mal in der Bundesliga gegen die Stuttgarter gewinnen. Nur gegen den Hamburger SV haben sie bislang so oft gewonnen.

BESONDERES: VfB-Trainer Matarazzo wird am Samstag 43 Jahre alt und steht an seinem Geburtstag erstmals als Cheftrainer in einem Duell mit dem Rekordmeister in der Verantwortung.