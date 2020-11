Statistik und Personal : Der 7. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Mit der Partie Werder Bremen gegen den 1. FC Köln wird am Freitag (20.30 Uhr) der siebte Spieltag der Fußball-Bundesliga eröffnet.

SITUATION: Leipzig will sich nach der ersten Niederlage zurückmelden, kann je nach Verlauf des Spitzenspiels zwischen dem BVB und Bayern wieder auf Platz zwei vorrücken. Freiburg will den Abwärtstrend von fünf Spielen ohne Sieg stoppen.

BESONDERES: Erst ein Spieler hat es aus der Nachwuchsakademie von RB zum Bundesliga-Profi geschafft. Dieser heißt Ermedin Demirovic und spielt ausgerechnet in Freiburg. Von den 3,7 Millionen Euro, die Freiburg im Sommer an Alaves für den Stürmer zahlte, erhielt Leipzig nur eine Ausbildungsentschädigung.

STATISTIK: In der Bundesliga treffen die beiden Clubs zum ersten Mal aufeinander. In der 2. Liga gab es 18 Duelle: sechsmal gewannen die Berliner, nur dreimal die Ostwestfalen.

BESONDERES: In Arminia-Coach Neuhaus kehrt Unions Rekordtrainer in die Alte Försterei zurück. Der 60-Jährige trainierte die Eisernen zwischen 2007 und 2014 in sieben Spielzeiten und damit so lange wie kein anderer Übungsleiter.