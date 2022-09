Personalien und Statistik : Der 6. Spieltag der Bundesliga im Telegramm

Düsseldorf Der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt mit der Freitagspartie Werder Bremen gegen FC Augsburg um 20.30 Uhr. Die weiteren Begegnungen im Überblick.

Bayern München - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Die Bayern wollen in der Liga nach zuletzt zwei 1:1-Unentschieden und dem Verlust der Tabellenführung zurück in die Erfolgsspur. Stuttgarts Remis-Könige sind noch sieglos.

Personal: Nagelsmann rotiert. Goretzka beginnt im Mittelfeld, vorne kommen Musiala und Gnabry neu rein. Coman verletzte sich im Training am Oberschenkel und fällt aus. Sané wird geschont und beginnt darum nicht. Dem VfB fehlen die gesperrten Pfeiffer und Vagnoman. Neuzugang Guirassy könnte vorne erstmals in der Stuttgarter Startelf stehen.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Nach dem 4:0 gegen RB Leipzig will die Eintracht den dritten Sieg in Serie einfahren. Die Hessen liegen vor dem Spieltag auf Rang zehn. Wolfsburg ist noch ohne Dreier und Tabellenvorletzter.

Statistik: Die Eintracht beendete gegen Leipzig eine Negativserie von sechs Heimspielen nacheinander ohne Sieg. Wolfsburg gewann bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten auswärts so oft wie bei den Frankfurtern (zehnmal). In den vergangenen sechs Gastspielen feierten die Wölfe fünf Siege.

Besonderes: Gästetrainer Kovac kommt an seine alte Wirkungsstätte zurück. 91 Eintracht-Pflichtspiele stand er an der Seitenlinie und gewann mit den Hessen 2018 den DFB-Pokal. Frankfurts Coach Glasner wechselte im Sommer 2021 von Wolfsburg zur Eintracht.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Besonderes: Das erste Bundesliga-Duell in der Red Bull Arena bleibt in besonderer Erinnerung. RB gewann September 2016 mit 1:0 in der 89. Minute. Forsberg leitete damals den Angriff ein, den Keita mit einem Schuss aus fünf Metern unter die Latte mit voller Wucht beendete.

TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Die Gastgeber könnten mit einem Sieg an Mainz vorbeiziehen. Zuletzt gewannen die Rheinhessen drei Auswärtsspiele. Hoffenheim verlor die letzte Partie in Dortmund (0:1) nach zuvor drei Siegen.

Statistik: Die TSG will die Heim-Misere gegen die Rheinhessen beenden und sie mit einem Sieg in der Tabelle überflügeln. Zuletzt gelang den Kraichgauern ein Heimerfolg gegen die Mainzer im Februar 2018. Damals gewann 1899 mit 4:2.

Besonderes: Hoffenheim erzielte bislang acht Tore, die von sieben verschiedenen Spielern erzielt wurden - nur Baumgartner traf doppelt. Allein beim FC Bayern (neun) und Eintracht Frankfurt (acht) trugen sich in dieser Saison mehr Spieler in die Torschützenliste ein.

FC Schalke 04 - VfL Bochum (Samstag, 18.30 Uhr)

1. FC Köln - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr)

Statistik: In der Bundesliga ist Union ein Angstgegner des FC. In bisher sechs Duellen holten die Kölner nur einen Punkt.

Besonderes: Seit seiner Profi-Zeit von 2002 bis 2004 hat Baumgart ein enges Verhältnis zu Union. Die Familie wohnt in Stadionnähe, er ist Vereinsmitglied und spielt in der Traditionsmannschaft, seine Frau arbeitete im Berliner Fanshop.

SC Freiburg - Bor. Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr)

Statistik: Seit 20 Jahren hat die Borussia in der Bundesliga in Freiburg nicht mehr gewonnen. Insgesamt ist die Bilanz zwischen den beiden Clubs im Oberhaus aber recht ausgeglichen: Freiburg gewann 14, Gladbach zwölf der bislang 40 Duelle. 14 endeten unentschieden.

Besonderes: Die Gladbacher treten bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in Freiburg an. In der ersten DFB-Pokal-Runde gewannen sie 9:1 gegen Oberligist SV Oberachern - allerdings im alten Dreisamstadion.