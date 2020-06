Personal und Statistik : Der 32. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Vier Partien des 32. Spieltages der Fußball-Bundesliga finden am Dienstag statt.

SITUATION: Gladbach will in die Champions League und muss dafür nach zuletzt zwei Niederlagen unbedingt siegen. Wolfsburg will seinen Europa-League-Platz verteidigen. Dafür wäre ein Punktgewinn gut.