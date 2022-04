Personal und Statistik : Der 31. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Berlin Mit der Partie VfL Wolfsburg gegen den FSV Mainz 05 wird am Freitagabend (20:30) der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga eröffnet.

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Besonderes: Zwei Duelle in so kurzer Zeit hat auch Tedesco noch nicht erlebt: „Es ist natürlich kurios, innerhalb von drei Tagen zweimal gegen den gleichen Gegner zu spielen.“

Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Freiburg setzt seinen Höhenflug ungebremst fort. Unter der Woche zogen die Breisgauer zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie in das DFB-Pokal-Finale ein und in der Liga ist immer noch die Qualifikation für die Champions League möglich. Ganz anders sieht die Gefühlslage in Mönchengladbach nach dem 1:3 gegen Köln aus. Trainer Hütter hat einen Charaktertest ausgerufen.