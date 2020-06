Statistik und Personalien : Der 30. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga startet mit der Freitagspartie SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Die weiteren Begegnungen im Überblick:

STATISTIK: Das bislang einzige Spiel im Oberhaus gewann RB Ende November mit 3:2 in Paderborn. In der 2. Liga siegte Leipzig in der Saison 2015/16 zweimal. Auch das Duell im DFB-Pokal 2014 ging nach Verlängerung mit 2:1 an die Sachsen.