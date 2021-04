Statistik und Personalien : Der 29. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Borussia Dortmund kann sich am 29. Spieltag gegen Werder Bremen keinen weiteren Rückschlag erlauben. Foto: Bernd Thissen/dpa

Düsseldorf Der 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga startet mit dem Freitagsspiel RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim um 20.30 Uhr. Die Partie FSV Mainz gegen Hertha BSC am Sonntag wurde abgesagt. Die weiteren Begegnungen im Überblick.

STATISTIK: Frankfurt hat 37 Duelle gewonnen, die Borussia könnte in dieser Statistik am Samstag ausgleichen. In der Torbilanz liegen die Gladbacher bereits mit zwei Treffern vorne.