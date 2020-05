Personal und Statistik : Der 29. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Berlin Der 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Spiel SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen eröffnet. Die weiteren Partien im Überblick:

SITUATION: Hertha hat einen Lauf. Unter Labbadia als neuem Trainer gelangen den Berlinen zwei Siege und ein Unentschieden. Augsburg konnte mit dem 0:0 zuletzt gegen Paderborn nicht an den Sieg auf Schalke unter dem neuen Coach Herrlich anknüpfen. Das Polster nach hinten ist nicht allzu dick.

STATISTIK: Nur eine Mannschaft ist seit dem Wiederbeginn der Bundesliga-Saison nach der Corona-Pause besser als die Hertha. Mit seinen sieben Punkten aus drei Spielen muss sich das Labbadia-Team nur dem FC Bayern in dieser Bilanz geschlagen geben (9).

BESONDERES: Der Blick wird vor allem auf den Hertha-Keeper gerichtet sein. Nach dem Riesenpatzer im Spiel bei RB Leipzig sind die Diskussionen um Rune Jarstein wieder in vollem Gange.

STATISTIK: Schalke ist seit zehn Spielen sieglos - längster Negativlauf des Clubs seit 23 Jahren. Kurioserweise sind beide Clubs der jeweilige Lieblingsgegner des anderen: Schalke gewann 38 Mal gegen Bremen in der Liga, Werder 43 Mal gegen S04. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten gab es jeweils mehr Erfolge.

PERSONAL: Bei den Königsblauen dürfte es zum vierten Mal in dieser Saison eine Torhüter-Rotation geben. Für den zuletzt patzenden Schubert rückt wohl wieder Nübel ins Tor. Zudem ist Stürmer Raman wieder fit. Bei Werder steht Vogt wieder zur Verfügung. Abwehrmann Veljkovic ist gelb-gesperrt.

BESONDERES: Schalke-Coach Wagner darf weiter verlieren. Von Sportvorstand Schneider gab es nach dem 1:2 in Düsseldorf eine Job-Garantie.

SITUATION: Vor dem Hinspiel stand Frankfurt in der Tabelle noch vor Wolfsburg. Jetzt will der VfL seinen Europa-League-Platz verteidigen und die Eintracht ihren sportlichen Absturz stoppen.

STATISTIK: Hoffenheim hat in dieser Saison nur drei von 13 Auswärtsspielen verloren und dabei lediglich 13 Gegentore kassiert (Liga-Bestwert). Mainz gewann nur eines der letzten acht Heimspiele - 2:0 gegen Schlusslicht SC Paderborn.

BESONDERES: Die TSG hat noch zwei Rechnungen offen mit den Rheinhessen: Am letzten Spieltag 2018/2019 unterlag Hoffenheim nach einer 2:0-Führung mit 2:4 in Mainz. Damit verpassten die Kraichgauer zum Abschied von Trainer Nagelsmann die Europa League. Und in dieser Hinrunde setzte es zuhause ein 1:5 gegen die Mainzer beim Einstand von Trainer Beierlorzer.