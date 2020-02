Statistik und Personalien : Der 24. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Zum Auftakt des 24. Spieltages der Fußball-Bundesliga tritt Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf an. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa.

Düsseldorf Der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga startet am Freitag mit der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Die weiteren Partien im Überblick:

SITUATION: Gegen Freiburg plant der BVB den vierten Pflichtspielsieg in Serie. Das könnte Rückenwind für die vermeintlich schwereren Spiele in Gladbach, Paris und gegen Schalke geben. Dagegen scheinen die Gäste nach zuletzt nur einem Sieg in fünf Spielen angeschlagen.