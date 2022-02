Personal und Statistik : Der 23. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Berlin Mit der Partie FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen wird am Freitag der 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga eröffnet.

VfB Stuttgart - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Statistik: Von den bisher drei Partien in der Bundesliga gegen Union Berlin konnte die Arminia keine gewinnen. Das einzige Union-Gastspiel in Bielefeld endete vor knapp einem Jahr torlos.

FC Augsburg - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr)

BESONDERES: Die Fürther holten in der Rückrunde acht Punkte in fünf Spielen - mehr als in der Hinrunde (5) - und nur einen weniger als die Bayern (9). In der Rückrunden-Tabelle ist Fürth Sechster.