Bundesliga : Der 20. Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit der Partie des FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/DAZN) eröffnet. Die weiteren Spiele im Überblick:

FC Bayern München - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Vor dem Champions-League-Hit in Paris müssen die Bayern ihre Hausaufgabe in der Liga erledigen, um auf jeden Fall Tabellenführer zu bleiben. In der Hinrunde waren die Bochumer beim 0:7 gegen die Münchner nicht konkurrenzfähig.