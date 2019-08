Personal&Statistik : Der 2. Spieltag im Bundesliga-Telegramm

Düsseldorf Der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird mit dem Freitagsspiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund eröffnet. Die restlichen Begegnungen im Überblick:

SITUATION: Der FSV Mainz 05 hat mit dem Pokal-Aus in Kaiserslautern (0:2) und dem 0:3 in Freiburg bereits zwei Enttäuschungen hinter sich.

PERSONAL: Mainz hofft, dass Neuzugang St. Juste trotz seiner in Freiburg ausgekugelten Schulter in der Abwehr auflaufen kann.

BESONDERES: Die Trainer Schwarz und Rose sind alte Freunde und WG-Kumpels, fahren bis heute zusammen mit ihren Familien in den Urlaub. Rose spielte von 2002 bis 2011 in Mainz.

BESONDERES: Drei Schweizer coachen in der Bundesliga. Schmidt (FCA) gastierte in der vergangenen Woche bei Favres BVB und empfängt nun seinen Landsmann Fischer (Union).

SITUATION: Für Paderborn ist es das erste Bundesliga-Heimspiel seit mehr als fünf Jahren. Der Aufsteiger will an die starke Leistung beim 2:3 in Leverkusen anknüpfen.

STATISTIK: Aus Schalker Sicht ist die Bilanz niederschmetternd. In den zurückliegenden 17 Ligaduellen gelang kein Sieg (drei Remis). Den bis dato letzten Erfolg schafften die Königsblauen am 4. Dezember 2010 (2:0) in Gelsenkirchen. Danach gewann Schalke noch einmal: drei Monate später im Pokal-Halbfinale in München 1:0 durch ein Raúl-Tor.