Statistik und Personal : Der 17. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Die Dienstagspartien des 17. Bundesliga-Spieltags im Überblick.

FC Schalke 04 - RB Leipzig (18.30 Uhr)

FC Bayern München - 1. FC Köln (20.30 Uhr)

Besonderes: Gnabry trifft gegen den FC besonders gern. In neun Einsätzen gegen die Kölner erzielte der Nationalspieler schon elf Treffer - darunter waren in den vergangenen beiden Bundesliga-Heimspielen sogar jeweils ein Doppelpack.

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (20.30 Uhr)

Statistik: Der VfB wartet seit über einem Jahr auf den ersten Auswärtssieg, zuletzt gewannen die Schwaben am 11. Dezember 2021 in der Fremde (2:0 in Wolfsburg). Hoffenheim gewann von den vergangenen zehn Spielen nur eines gegen Schalke und kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie.