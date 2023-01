Statistik und Personal : Der 16. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Der 16. Bundesliga-Spieltag wird mit dem Topspiel RB Leipzig gegen den FC Bayern München eröffnet. Die weiteren Partien im Überblick.

Samstag

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 (15.30 Uhr)

Situation: Die Eintracht ist Tabellenvierter mit 27 Punkten, so viele wie noch nie nach 15 Spielen in der Zeit der Drei-Punkte-Regel. Schalke ist mit neun Punkten Tabellenletzter. In der Bundesliga-Historie haben acht Clubs mit so wenigen oder weniger Punkten nach 15 Spieltagen noch den Klassenerhalt möglich gemacht.