Personalien und Statistik : Der 14. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf Der 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga startet am Samstag, dem 2. Januar mit fünf Partien um 15.30 Uhr. Alle Begegnungen im Überblick:

SITUATION: Hoffenheim will von Platz zwölf aus eine Aufholjagd starten und an den Sieg vor Weihnachten in Mönchengladbach anknüpfen. Der SC Freiburg ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat als einziges Team in der Liga die vergangenen drei Spiele gewonnen.