Bundesliga : Denkpause für Gnabry - Goretzka fällt bei Bayern aus

München Der von Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic heftig gerügte Trip zu einer Modemesse in Paris hat für Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry sportliche Konsequenzen.

Der 27 Jahre alte Angreifer wird im Bundesliga-Topspiel des Hinrunden-Ersten am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München gegen Verfolger Eintracht Frankfurt nicht in der Startformation stehen. Zudem fällt beim deutschen Meister zum Rückrundenstart im Mittelfeld Leon Goretzka wegen muskulärer Probleme aus, wie Trainer Julian Nagelsmann bekannt gab.