Bundesliga : Demut und keine Küsse: Köln spricht noch nicht über Europa

Köln Mit einem Sieg gegen Mainz 05 wäre der 1. FC Köln ganz nahe an die Europacup-Plätze herangerückt. Dass der trotz 2:0-Führung nicht gelang, empfanden die Bosse aber gar nicht als schlimm. Denn die Träumereien im Umfeld werden ihnen eher unheimlich.

Auch wenn es aus zwei Geisterspielen nun nur einen Zähler gab, ist der Klassenerhalt bei nur noch acht ausstehenden Spielen aber quasi sicher. Das wird auch die launische Diva vom Rhein nicht mehr verspielen. Auch nicht in Corona-Zeiten. Und zumindest im Hinterkopf hat der ein oder andere schon noch die gar nicht so unrealistische Chance auf Europa. Nächsten Sonntag erwartet der FC nämlich Fortuna Düsseldorf, und der rheinische Nachbar steht eben zehn Punkte zurück auf dem Relegationsplatz. Und auch hier sprach Leistner wieder aus, was viele bestenfalls dachten. „Wenn wir nächste Woche 13 Punkte Vorsprung haben“, sagte er: „Können wir vielleicht an etwas anderes denken.“