Vor Partie bei Union Berlin : Delaney und Meunier vor BVB-Rückkehr - Hummels-Einsatz offen

Dortmund Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund entspannt sich die Personallage. In Mittelfeldspieler Thomas Delaney und Außenverteidiger Thomas Meunier stehen zwei zuletzt verletzte Profis vor der Rückkehr in den Kader.

Der 38 Jahre alte Terzic hofft, dass sein Team in Berlin eine ähnlich engagierte Leistung zeigt wie bei seinem Debüt als Cheftrainer am Dienstag in Bremen. „Das ist jetzt der Maßstab an Wille und Einsatz, den wir immer zeigen müssen.“ Der einstige Co-Trainer der Borussia erinnerte sein Team an das 1:3 in der vergangenen Saison beim damaligen Aufsteiger Union Berlin: „Man hat gesehen, was für Energie in diesem Verein steckt. Normalerweise ist ja das zweite Jahr in der Bundesliga schwerer als das erste. Aber sie lassen sich das gar nicht anmerken und sind sehr stabil und mutig.“