Bundesliga : Debatte über Druck im Profi-Fußball nach Eberl-Rücktritt

Mönchengladbach Der bemerkenswerte Auftritt von Gladbachs bisherigem Sportchef Eberl am Freitag führte auch am Wochenende noch zu großen Diskussionen im Profi-Fußball.

Effenberg kritisiert Königs für Aussagen

Insbesondere über Königs' Auftritt am Freitag, als Eberl unter Tränen sein Aus bei der Borussia nach fast einem Vierteljahrhundert als Spieler, Nachwuchskoordinator und Sport-Geschäftsführer begründet hatte, hatte es zuvor Unverständnis gegeben. „Eigentlich hat so ein Mann in solch einer Führungsposition nichts zu suchen, wenn er so mit dem Thema umgeht“, schimpfte der frühere Borussen-Profi Stefan Effenberg und bezeichnete die Königs-Aussagen als „katastrophal“.

Eberl hatte bemerkenswert offen über seine Nöte gesprochen. „Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt“, hatte der 48-Jährige ausgeführt. „Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein.“ Königs hatte nüchtern und scheinbar empathielos gewirkt. „Wir haben das respektiert, nicht akzeptiert“, hatte der 80-Jährige gesagt und hinzugefügt: „Als er uns im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal angesprochen hat, waren wir erschrocken. Was der will. Dass er aussteigen will.“