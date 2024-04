Bundesliga-TV-Rechte DAZN-Boss schreibt Clubs und widerspricht „Verleumdungen“

Der Internet-Sender DAZN erhebt in der Auseinandersetzung um verspätete TV-Geld-Zahlungen und die Unterbrechung der Rechte-Auktion neue Vorwürfe gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL). „Die Glaubwürdigkeit von DAZN als vertrauenswürdigem Geschäftspartner“ sei „durch das Verhalten sowie die Äußerungen der DFL-Geschäftsführung in den vergangenen zwei Wochen massiv diskreditiert“ worden, heißt es in einem Schreiben an die 36 Profivereine, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.