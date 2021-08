Vor Bundesliga-Start : Davies und Coman zurück im Bayern-Teamtraining

München Der FC Bayern München ist mit Alphonso Davies und Kingsley Coman in die letzte Vorbereitungswoche auf den Bundesliga-Auftakt gestartet.

Laut Medien fehlten die französischen Weltmeister Lucas Hernández und Corentin Tolisso noch bei der Einheit. Hernández ist nach einer Knieverletzung auf dem Weg zum Comeback. Tolisso arbeitet nach der häuslichen Isolation aufgrund eines positiven Corona-Tests an seiner Fitness. Der später in die Vorbereitung eingestiegene Joshua Kimmich trainierte am Montag ebenfalls auf einem Nebenplatz.