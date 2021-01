Fußball-Bundesliga : Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Berlin Sieben Punkte Vorsprung hat Meister FC Bayern nach 19 Spielen in der Bundesliga - so richtig spannend wird die Liga erst dahinter. Leipzig bleibt der ärgste Verfolger, der BVB gewinnt mal wieder. Im Keller bringen zwei Hoffnungsträger bei ihren Comebacks nicht die Wende.

Der FC Bayern siegt wieder einmal souverän, Borussia Dortmund beendet seine kurze Sieglos-Serie, und der FC Schalke gewinnt auch mit Klaas-Jan Huntelaar nicht: Die großen Überraschungen sind in der Fußball-Bundesliga am Samstag ausgeblieben.

TRENDWENDE: Nach einer Woche zum Vergessen mit nur einem Punkt aus drei Partien war der BVB in der Liga auf Rang sieben abgerutscht. Nun siegte der Vize-Meister verdient mit 3:1 gegen den FC Augsburg und ist zumindest wieder näher dran an den Königsklassen-Rängen. „Es hat uns gut getan, heute wieder zu gewinnen. Die Art und Weise war für mich überzeugend“, sagte Sportdirektor Michael Zorc über die Leistung seiner Mannschaft, die trotz frühen 0:1-Rückstands und nach dem verschossenen Handelfmeter von Erling Haaland zurückkam.

COMEBACK: Nach 19 Monaten ist Pal Dardai zurück als Cheftrainer von Hertha BSC. Sein Debüt dürfte sich der 44-Jährige aber anders vorgestellt haben: Nach dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt wird die Hertha am Sonntag noch tiefer in den Tabellenkeller rutschen. „Wir wissen, wo wir in der Tabelle stehen, und müssen realistisch sein. Da helfen uns nur Punkte“, sagte Torhüter Rune Jarstein, der in Frankfurt überraschend für Alexander Schwolow im Tor stand.