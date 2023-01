Bundesliga : Das nächste Talent: Dortmund holt 16-jährigen Duranville

Dortmund Er soll der nächste Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham werden: Borussia Dortmund hat sich den nächsten international begehrten Teenager geangelt und Julien Duranville verpflichtet.

„Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben - so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben“, sagte Sportchef Sebastian Kehl: „Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen.“