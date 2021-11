11. Spieltag : „Das macht uns aus“: Bayern bremsen Freiburg aus

München Das Spitzenspiel gegen Freiburg ist für die Bayern absolut kein Selbstläufer. Aber nach Toren von Goretzka und Lewandowski jubeln die Münchner am Ende doch. Der Sportclub bleibt in München sieglos.

Statt lockerer Fußball-Kunst mussten die Bayern alles investieren, um ihre Vormachtstellung in Deutschland zu behaupten und dem Tabellendritten aus dem Breisgau die erste Saisonniederlage zuzufügen. Nationalspieler Leon Goretzka (30. Minute) und Torjäger Robert Lewandowski (75.) mit seinem 13. Saisontor trafen in der erstmals seit anderthalb Jahren wieder mit 75.000 Zuschauern voll besetzten Allianz Arena gegen die beste Abwehr der Liga. „Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt“, sagte Goretzka zum Kraftakt.

Der eingewechselte Janik Haberer verkürzte in der Nachspielzeit für die Gäste. „Ich bin froh, dass das Gegentor so spät gefallen ist“, sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann erleichtert. Die Münchner gehen als Liga-Primus in die Länderspielpause. Die Freiburger blieben auch beim 22. Versuch in München erfolglos (19 Niederlagen, drei Remis).