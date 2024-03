Bundesliga Das denkt Bayern-Verteidiger de Ligt über seine Zukunft

In der Meisterschaft haben die Münchner zehn Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. In der Champions League steht im Viertelfinale das Duell mit dem FC Arsenal an. „Hoffentlich können wir in dieser Saison noch sehr gute Spiele machen und in der Champions League sehr weit kommen“, sagte de Ligt. Man müsse immer an die Meisterschaft glauben, auch wenn das aktuell schwer vorstellbar sei. „Wichtig ist, dass wir nur auf uns schauen und wir unsere eigenen Spiele gewinnen.“