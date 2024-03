24. Spieltag Darmstadt wie ein Absteiger: Debakel gegen Augsburg

Auch nach dem Wechsel hatte Augsburg die Partie im Griff, spielte nun aber nicht mehr so zielstrebig nach vorn. Darmstadt hielt jetzt etwas besser dagegen, war in seinen Mitteln aber stark limitiert. Die einzige Chance zur Ergebniskosmetik vergab Fabio Torsello, der allein vor dem Tor zu lange mit dem Abschluss zögerte. Fast im Gegenzug setzte Tietz den Schlusspunkt in der einseitigen Partie.