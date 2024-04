29. Spieltag Darmstadt unmittelbar vor Abstieg - 0:1 gegen Freiburg

Die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga rückt für den SV Darmstadt 98 immer näher. Die Hessen verloren zu Hause gegen den SC Freiburg mit 0:1 (0:1) und können damit schon am kommenden Wochenende vorzeitig aus dem Oberhaus absteigen. Das Siegtor für die Breisgauer vor 17.810 Zuschauern am Böllenfalltor erzielte Ritsu Doan (36. Minute).